MN - Bisantis su Milan-Udinese: "Occasione persa dai rossoneri, non la prima"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giuseppe Bisantis, radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha raccontato per Radio Rai la sfida tra Milan e Udinese e si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Milan-Udinese: "È stata un'occasione persa dal Milan, non la prima. Il Milan ha perso diversi punti con le squadre piccole, anche se nessuna squadra tra le big sta attraversando un grande momento di forma; forse si gioca troppo, forse ci sono troppi infortunati. Al momento, però, il Milan resta primo in attesa del Napoli domani. C'è un livellamento dell'equilibrio in Serie A e questo, alla fine, la rende più interessante".