MN - Bisogna aspettare De Ketelaere? Sarci: "In Italia vogliamo tutto subito e non sappiamo aspettare..."

© foto di Daniele Mascolo

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Sarci, fino al 2018 responsabile tecnico del progetto di sviluppo Golden Team Anderlecht e Collaboratore della squadra Primavera, da cui sono sbocciati calciatori del calibro di Jordan Lukaku, Dennis Praet e Youri Tielemans.

A cosa associ le notevoli difficoltà che ha riscontrato De Ketelaere con il Milan, da conoscitore del calcio belga?

“Bisogna avere pazienza. Non vedo differenze significative rispetto al percorso che ha fatto Leao, piuttosto a quello che ha fatto Tonali. In Italia vogliamo tutto subito e non sappiamo aspettare. Il valore del giocatore non si può discutere. Ho molti colleghi in Belgio che me ne hanno sempre confermato il talento, di cui nemmeno io personalmente dubito”.