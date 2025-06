MN - Blanco: "Giusto che Modric prosegua in un club ambizioso"

Luka Modric è impegnato al Mondiale per Club, la sua ultima vetrina con la maglia del Real Madrid. Poi, con ogni probabilità, sarà un giocatore del Milan. Che giocatore troveranno i rossoneri? Ne abbiamo parlato col collega Adrian Blanco, di Radio Marca. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Ti sorprende la scelta ricaduta sul Milan?

"No, per nulla. Mi piace molto questa scelta, perché è giusto che Modric giochi in un gigante del calcio europeo. È ancora in gran forma, è un vincente, è competitivo ed è giusto che prosegua la sua carriera in un club ambizioso".

Fisicamente che giocatore troviamo?

"Ha un fisico privilegiato, direi. Integro. Ha saputo gestirsi e nel nuovo ruolo che ha, da giocatore pronto a entrare a partita in corsa, è sempre entrato con freschezza portando una qualità notevole, ritmo e dinamismo".