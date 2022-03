MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Boerci, storico massaggiatore del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Maldini da dirigente: "Paolo è il numero uno. Al Milan vedo che sono con i piedi per terra, ma comunque stanno analizzando il modo per arrivare all’obiettivo”.