MN - Bolis: "Martedi il Milan dovrà giocare come contro il PSG"

In vista dell'importante match di Champions League, martedì sera a San Siro contro il Borussia Dortmund, questo il commento, estrapolato dall'intervista in esclusiva sul sito di MilanNews.it, da parte dell'ex centrocampista rossonero Marco Bolis, al Milan nella stagione 1980-1981: "Per me il Borussia Dortmund parte favorito. Mi sembra nettamente più avanti rispetto all’attuale Milan in termini di condizione e rendimento. Però i rossoneri devono presentarsi con la stessa fame e voglia di lottare su ogni pallone come in occasione del ritorno con il Psg”.