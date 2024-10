MN - Bologna-Milan, possibile recupero a febbraio: dettagli e situazione

La prima finestra analizzata per il recupero di Bologna-Milan è quella di febbraio, apprende la redazione di MilanNews.it. Nello specifico, la data sarà quella del 5 o del 26 febbraio. Dipenderà dal passaggio del turno in Coppa Italia di Milan e Bologna. Qualora passassero entrambe, la Lega dovrebbe creare lo slot mettendo le due gare nello stesso giorno per liberare l’altra data per il recupero. È anche possibile che si possano sbloccare le date 11-12 e 18-19 febbraio se Milan e/o Bologna non andranno agli spareggi di Champions League.

di Pietro Mazzara.