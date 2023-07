MN - Bonagura (ESPN): "Pulisic, Milan destinazione preferita: incoraggiato da ciò che gli ha comunicato il club"

MilanNews.it

Kyle Bonagura, collega di ESPN.com che segue da vicino gli sviluppi della nazionale americana di calcio, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato della trattativa che potrebbe portare Christian Pulisic dal Chelsea al Milan. Le sue dichiarazioni: "Non guardo abbastanza il Milan per capire come si inserirebbe, ma so che Pulisic è incoraggiato da ciò che il club gli ha comunicato sul suo ruolo. È la sua destinazione preferita e ci si aspetta che spinga per concludere l'affare."