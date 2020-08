MN - Bonaventura in lacrime a fine partita. Per Jack l'ultima partita in rossonero

Stando a quanto riferito dal nostro inviato a San Siro, al termine di Milan-Cagliari Jack Bonaventura è rimasto in campo in lacrime mentre i suoi compagni si avviavano verso gli spogliatoi. Per il centrocampista marchigiano si trattava dell'ultima gara in rossonero, vista l'imminente scadenza del suo contratto con il club. Il numero 5 rossonero, visibilmente commosso, non ha potuto salutare i tifosi che in questi anni lo hanno sostenuto.