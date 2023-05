MN - Bonetti su Juve-Milan: "Spero che il senso dell’importanza di certe partite venga colto a pieno"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dario Bonetti, ex calciatore tanto bianconero (1989-1991), quanto rossonero (1986-1987), è stato intervistato dalla redazione di MilanNews.it. Queste le sue parole.

Che tipo di match ti aspetti tra Juve e Milan?

“Io mi aspetto una partita importante e combattuta, ma non tanto per la questione europea, più per alcuni singoli giocatori. Parlando dalla parte del Milan, alcuni come Rebic devono dimostrare di meritarsi la riconferma. Spero che, come ai miei tempi, il senso dell’importanza di certe partite venga colto a pieno”.