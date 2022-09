MN - Bouzian su Vranckx: "Sempre stato robusto fisicamente: già a 16 anni non si tirava indietro"

MilanNews.it

Sofiane Bouzian, amico ed ex compagno di Aster Vranckx fin da giovane, ha parlato così in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul nuovo giocatore del Milan: "Aster è molto robusto fisicamente e lo è sempre stato, anche quando era giovanissimo. Lui viene da una famiglia di pugili e nonostante il fatto che non andava spesso in palestra aveva uno strapotere fisico che gli permetteva di avere la meglio su tutti in allenamento. Era giovane (16 anni n.d.r) ma fisicamente era già pronto e non si tirava mai indietro nei duelli".