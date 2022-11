MN - Braglia: "Ieri è mancato il gol, Carnesecchi migliore in campo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per commentare il pareggio del Milan a Cremona e il periodo non proprio brillante dei rossoneri, la redazione di MilanNews.it ha contatta in esclusiva Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa.

Cosa ne pensi della prestazione dei rossoneri contro la Cremonese? Cosa è mancato?

"Ieri è mancato solo il gol. Fa parte del contesto generale, chiaro, ma se ci metti che Carnesecchi è stato il migliore in campo... Ha fatto il suo dovere ma anche il Milan lo ha fatto. Al momento manca un po' di serenità. Si dice che i professionisti devono passare sopra a qualsiasi cosa, ma le chiacchiere del mercato non fanno bene, soprattutto a una rosa giovane. Non dimentichiamo anche che mancavano i giocatori rappresentativi come Giroud, Maignan e Theo, che anche dal punto di vista carismatico danno il loro apporto".