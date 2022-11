MN - Braglia: "Ieri Messias mi è piaciuto per le sue possibilità e per quello che può dare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per commentare il pareggio tra Cremonese e Milan di ieri sera, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Simone Braglia, ex portiere rossonero. Questo il suo pensiero su Junior Messias: "Ieri mi è piaciuto per le sue possibilità e per quello che può dare. Ci si lamenta che non finalizza mai quello che può finalizzare, ma non sempre le ciambelle escono con il buco. Poi, ripeto, Carnesecchi è stato il migliore: otto parate di cui due notevoli. In queste partite le soluzioni sono legate all'esperienza, e la mancanza di Giroud si è sentita".