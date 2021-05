MN - Braglia: "Quest'anno è stato un campionato strano, era difficile avere continuità"

Intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha parlato così della continuità dei rossoneri sui rinnovi: "Io sono dell'idea che la continuità va data mantenendo un'intelaiatura. Poi se ci sono esigenze di bilancio, e quindi qualche giocatore deve essere venduto per fare cassa, lo posso anche capire. Quest'anno è stato un campionato talmente strano con il discorso della pandemia e l'essere continui dipende anche dal fatto di poter star bene fisicamente, di non giocare ogni tre giorni e di fare una preparazione adeguata. Le difficoltà vanno comunque capite e analizzate e la continuità sarà quel fattore determinante che servirà per fare la differenza".