MN - Braglia sulla Serie A: "Campionato anomalo, bisogna vedere come ricomincia"

© foto di DANIELE MASCOLO

Per commentare il pareggio del Milan a Cremona e il periodo non proprio brillante dei rossoneri, la redazione di MilanNews.it ha contatta in esclusiva Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa.

Il Milan dovrebbe intervenire sul mercato di gennaio?

"Se vendono Leao, rimpiazzare Leao. Io credo ci sia poco fa fare. Bisogna vedere se il Napoli continua con questo trend che è un'eccezione, dovuto anche al campionato che sta facendo, ma bisogna vedere se continua. Le squadre di Spalletti hanno sempre avuto un cedimento in passato. Questo è un campionato anomalo, quindi bisogna vedere quando ricomincia".