MN - Braida: "È l'uomo che si assume la responsabilità di decidere sul mercato"

Riguardo alle manchevolezze di tutti si riferisce anche alla dirigenza?

"Discorso complesso, ma è tutto un insieme Ho vissuto il calcio dall'interno, l'ho vissuto quotidianamente. Si dice che con gli algoritmi si risolvono i problemi, ma non è così. Possono certamente aiutare, ma poi servono gli uomini e qualcuno che si prenda la responsabilità di decidere. Poi nessuno è perfetto, io stesso ho sbagliato e sbaglierò. Chi pensa di non sbagliare, beato lui...".

Artefice del periodo d'oro del Diavolo, lo storico direttore sportivo Ariedo Braida ha parlato così in merito all'attuale stagione del Milan: questo un estratto delle sue dichiarazioni, in esclusiva per MilanNews.it.