MN - Braida: "Responsabilità della dirigenza saper creare senso di appartenenza. Serve leadership, parlare poco e lavorare"

In merito all'attuale delicato momento del Milan, uscito inoltre sconfitto nel Derby contro l'Inter, ha parlato così l'ex storico dirigente rossonero Ariedo Braida. Questo un estratto delle sue parole in esclusiva per MilanNews.it:

Crede che a questo Milan manchi un senso d'appartenenza, come quello forte che aveva il suo?

"Dipende dalla dirigenza il saper creare lo stato di appartenenza al club. Che coinvolga tutti, dal presidente, all'allenatore al magazziniere. Dev'essere una cosa che si vive nello spogliatoio, a Milanello, sull'aereo. È qualcosa di non tangibile ma c'è. Chi ha fatto il dirigente per tanti anni queste cose le conosce, le capisce. E se sei bravo a capirle hai già fatto un grandissimo passo. È propedeutico per vincere. Ci vuole una leadership. Serve riunirsi, parlare poco e fare. Niente proclami, ma progettare, lavorare sodo. Pochi proclami, ma fatti".