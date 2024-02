MN - Braida: "Valore di rosa con l'Inter in questo momento insufficiente per il Milan"

Il Milan continua a correre e a vincere in campionato, mostrando il solito cuore ma evidenziando ancora una fragilità difensiva abbastanza preoccupante. Nella prossima sfida in Serie A, i rossoneri ospiteranno il Napoli a San Siro in quella che potrebbe essere davvero una gara cruciale per l'attiale periodo dei ragazzi di Stefano Pioli. Del momento del Milan e della lotta scudetto ha parlato così Ariedo Braida, noto direttore sportivo degli anni d’oro del Milan con un passato anche al Monza, Barcellona e recentemente alla Cremonese, in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Questo un breve estratto dell'intervista: "Quali differenze con l'Inter? Mancano dei valori, bisogna fare la somma di tutti i giocatori, una somma aritmetica, in questo momento il coefficiente tra i rossoneri e le altre è insufficiente”.