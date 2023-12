MN - Brambati: "Pioli è più solo. Furlani e Moncada sono competenti, ma non hanno l'esperienza di campo di Maldini e Massara"

vedi letture

Dopo le parole a Repubblica di Paolo Maldini, si è parlato molto della dirigenza del Milan dopo l'addio dell'ex capitano rossonero e di Frederic Massara. Su questo tema, Massimo Brambati, ex giocatore ed opinionista, ha spiegato a Milannews.it:

Il tuo punto di vista rispetto alle recenti dichiarazioni di Maldini?

“Paolo Maldini è un’icona del calcio mondiale e ha il diritto di esprimere il suo punto di vista rispetto a qualsiasi situazione. Nel merito? Per quali ragioni avrebbe dovuto dichiarare qualcosa di non vero? Lui è un uomo di calcio, così come lo è Massara…”.

Ai rossoneri sarebbe convenuto mantenere loro due rispetto a Furlani e Moncada?

“Secondo me il Milan ha sollevato dall’incarico Maldini e Massara, ma non li ha sostituiti. Furlani e Moncada sono personalità sicuramente competenti, ma non possiedono l’esperienza di campo che potevano avere Maldini e Massara”.

A tuo avviso, ora come ora, Pioli è “solo”?

“Sì, perché un conto è lavorare tutti i giorni potendosi confrontare sul campo con Maldini e Massara, un conto è non poterlo fare”.