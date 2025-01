MN - Brambati sul mercato del Milan: "Non ci sono idee chiare. Walker non è in linea con la filosofia del club"

vedi letture

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, in esclusiva a MilanNews.it, ha parlato così dell'arrivo in rossonero di Kyle Walker e della possibile cessione di Strahinja Pavlovic:

Massimo Brambati, il Milan sta intervenendo nuovamente sul mercato. Alcuni giocatori, come Emerson e Pavlovic, sembravano sacrificabili dopo pochi mesi. E nel frattempo è arrivato Kyle Walker. Sorpreso?

"Mi sorprendo di tante cose, a partire dalla classifica del Milan. E poi del mercato attuale che sta smentendo quello di pochi mesi fa. Non ci sono idee chiare e peraltro l'arrivo di Walker non segue un certo tipo di progetto di cui parlava inizialmente Cardinale. Perché ha quasi 35 anni, quindi non è in linea con la filosofia del Milan dopo l'allontanamento di Maldini. Anche la scelta di voler vendere subito Pavlovic, che era stato preso in estate è una contraddizione. Vorrei capire chi prende decisioni in questo Milan e quanto siano attendibili e competenti le figure che lo gestiscono".

Pavlovic intanto ha giocato col Girona, facendo bene...

"Non mi sembra che abbia avuto tantissime opportunità finora. Certo, non sempre ha risposto presente ma nell'ultima partita di Champions ha fatto una buonissima gara. Se lo insegui a lungo, a fine luglio finalmente lo prendi devi almeno crederci, dargli tempo. Almeno fino a giugno".