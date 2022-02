MN - Breda: "Percorso del Milan incredibile, per lo Scudetto ha il vantaggio di non giocare Coppe"

Roberto Breda, allenatore, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it commentando il percorso dei rossoneri: “Il percorso del Milan è incredibile. Sembrava dover affrontare un destino già assegnato con una squadra in enorme difficoltà e invece non è stato così. Ha fatto cambiare idea a tutti. Per lo Scudetto è lì, può giocarsela. Ha fatto un cammino importante e ha il vantaggio di non giocare la Coppa in termini di energia. Per l’Inter sembrava una cavalcata e invece le cose si sono complicate dopo il derby".