MN - Briand sulla posizione di Adli: "Può giocare ovunque ma gli piace fare il mediano"

Jimmy Briand, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche sulla miglior posizione in cui schierare Yacine Adli: "Lui è un giocatore che fa giocare bene la sua squadra, quindi può giocare dietro l'attaccante ma anche più basso. Non so quale sia la sua miglior posizione ma ad Adli piace fare il mediano. E grazie alla sua tecnica sopraffina può davvero giocare ovunque. Aveva fatto un’ottima preparazione con il Milan, ora non sta trovando spazio. Deve avere pazienza e continuare a lavorare, poi sono sicuro che dimostrerà le sue qualità anche in Italia".