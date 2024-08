MN - Bucchioni: "Ibra dirigente faccio fatica a inquadrarlo. E non so quanto possa incidere"

Due giornate ed è già tempo di processi in casa Milan, dopo la pessima prestazione di Parma. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Enzo Bucchioni, in esclusiva per MilanNews.it

In tutto questo come valuti l'operato di Ibrahimovic?

"Faccio fatica a inquadrarlo nel ruolo di dirigente. Il carisma serve, la storia serve. Però sento delle dichiarazioni che non so se hanno l'effetto giusto o contrario nello spogliatoio. Sento che ha alzato la voce, ma serve? Onestamente non ho capito quanto possa incidere anche come consigliere di Fonseca"