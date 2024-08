MN - Bucchioni: "Non puoi giocare in infradito, devi metterti le scarpe da lavoro"

Due giornate ed è già tempo di processi in casa Milan, dopo la pessima prestazione di Parma. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Enzo Bucchioni, in esclusiva per MilanNews.it

Con gli addii di Giroud e Kjaer sembra manchi un leader

"Speriamo lo sia Fofana, speriamo che qualcuno si inventi leader perché temo che né Theo né Leao lo diventeranno mai. Non voglio fare il bacchettone, ma basta guardare il linguaggio del corpo e da lì si capisce che partita ne verrà fuori. Anche il look. Insomma, vedo atteggiamenti che non se li permetteva nemmeno Maradona. Diventa pericoloso se viaggi a un metro da terra, anche se sei un potenziale campione. Non puoi giocare in infradito, devi metterti le scarpe da lavoro".