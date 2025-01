MN - Budel: "Fonseca sfortunato: non era adatto per il Milan"

L'effetto Conceiçao per certi versi si sta vedendo in un Milan che ha vinto tutte le tre partite sotto la sua gestione in rimonta. L'ultima a Como, con grande sofferenza. Presente al "Sinigaglia" per DAZN, l'ex rossonero Alessandro Budel ci dà il suo punto di vista sulla squadra. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

E pensare che a inizio stagione la dirigenza ha puntato a un altro tipo di allenatore

"Fonseca è stato sicuramente sfortunato. La cosa che faceva arrabbiare è che il Milan vinceva con le grandi, poi arrancava con le piccole. A me come tecnico piace, propone un bel calcio. Ma a mio parere non era l'allenatore adatto per il Milan. Caratterialmente Conceiçao può incidere di più".