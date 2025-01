MN - Budel: "Per Conceiçao giocatori come Tomori e Thiaw hanno motore migliore"

vedi letture

L'effetto Conceiçao per certi versi si sta vedendo in un Milan che ha vinto tutte le tre partite sotto la sua gestione in rimonta. L'ultima a Como, con grande sofferenza. Presente al "Sinigaglia" per DAZN, l'ex rossonero Alessandro Budel ci dà il suo punto di vista sulla squadra. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Theo e Leao sono stati più croce che delizia con Fonseca, a Como l'hanno risolta loro due

"Theo e Leao a volte nei concetti di squadra fanno più fatica, poi sopperiscono con altro, basti vedere il gol dell'1-2. Però non puoi faticare così tanto".

La novità in difesa è la scelta di Tomori e Thiaw con Gabbia sacrificato

"Per Conceiçao giocatori come Tomori e Thiaw hanno un motore migliore. Evidentemente il tecnico cerca un giocatore meno tattico di Gabbia e opta per loro, ma credo che troverà il suo spazio".