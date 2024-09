MN - Buone notizie in vista di Leverkusen: Okafor e Calabria oggi in gruppo

Archiviata la vittoria in campionato sul Lecce, il Milan è tornato subito a Milanello per preparare la sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Non sarà una trasferta semplice, ma la formazione di Paulo Fonseca partirà con entusiasmo e fiducia dopo le tre vittorie consecutive in Serie A.

Insieme a questo ci sono da notificare due notizie piuttosto importanti e che fanno sorridere l'allenatore portoghese in vista della partita della BayArena. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, assenti contro il Lecce, Davide Calabria e Noah Okafor torneranno a disposizione per la sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, visto che i due giocatori hanno recuperato dai rispettivi infortuni come confermato anche dalla loro presenza oggi in gruppo durante l'allenamento mattutino.

di Antonio Vitiello