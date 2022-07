MN - Calaiò: "Mercato Milan? Non mi aspetto fuochi d'artificio ma obbiettivi mirati"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il noto agente di mercato Umberto Calaiò ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare di mercato e dell’attualità rossonera alla luce dei rinnovi dirigenziali di Paolo Maldini e Frederic Massara. Queste le sue parole sul mercato:

Che tipo di mercato sarà?

“Sulla falsa riga di quello degli ultimi anni. Prenderanno dei pezzi giusti, nei ruoli chiave avendo a disposizione le risorse della nuova proprietà e della qualificazione in Champions League. Non mi aspetto fuochi d’artificio ma obiettivi mirati. Ad esempio, bisogna capire uno come Kjaer come ritornerà dall’infortunio da quelle valutazioni passa molto. Positivo il rinnovo di Florenzi, serviva un giocatore in grado di dare continuità e italianità all’interno dello spogliatoio”.