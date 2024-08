MN - Calamai: "Non immagino Morata che torna in Italia e segna una valanga di gol"

Manca meno di un mese al termine del calciomercato e il Milan deve ancora trovare almeno 3 o 4 rinforzi per la rosa di Paulo Fonseca oltre che sfoltire un po' la squadra da esuberi e giocatori in eccesso. Per parlare del club rossonero e delle sue strategie, passate e futuro, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista ed editorialista di Tuttomercatoweb.com Luca Calamai.

L'obiettivo iniziale era Zirkzee

"Quando il nome di Zirkzee era abbinato al Milan ci vedevo l'idea di andare a trovare il top, il giocatore che dopo il Bologna faceva l'ultimo salto di qualità e diventava uno dei più grandi centravanti d'Europa. Morata è un giocatore affidabile, ma non lo immagino come un bomber che torna in Italia e segna una valanga di gol. Scelta quasi normale, non coraggiosa, non ambiziosa. Non di una società che vuole sfidare l'Inter e riprendersi il ruolo che è da Milan, di livello internazionale".