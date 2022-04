MN - Cammarata: "Non va buttata la croce solo sugli attaccanti del Milan"

MilanNews.it

L'ex attaccante Fabrizio Cammarata, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha detto la sua sulla crisi offensiva del Milan: “Quando si prendono e si fanno i gol le colpe vanno condivise e suddivise tra tutti i protagonisti. In avanti si sta facendo fatica ma non va buttata la croce solo sugli attaccanti”. Cammarata ha poi sottolineato i tanti infortuni che Pioli ha dovuto fronteggiare: “Più che altro quelli di Rebic che non riesce a trovare continuità. Ibrahimovic stava rientrando e sarebbe stato importantissimo visto che Giroud è reduce da tante partite. Zlatan e il francese sono giocatori diversi che permettono agli esterni di rendere al meglio. Dovrà stringere i denti ancora il secondo che, tra l’altro, sta disputando una stagione di alto livello”.