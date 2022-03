MN - Camolese: "Tonali mi ha colpito. Diaz ha movimenti da campione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore Giancarlo Camolese si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su chi l'ha colpito di più tra i rossoneri: “Tonali in assoluto. Rispetto allo scorso anno, dove forse aveva avuto dei problemi ad ambientarsi nella nuova dimensione, si è ritagliato un ruolo di primo piano. Benissimo anche Brahim Diaz, alcuni suoi movimenti sono da campione. E dico bravo anche a Giroud per come si è calato nel campionato italiano”.