MN - Capello a Casa Milan: semplice visita di cortesia o altro?

Come riferisce l'inviato di MilanNews.it, Fabio Capello ha fatto da poco ingresso in auto a Casa Milan. Negli scorsi mesi, l'ex allenatore rossonero era stato accostato al club di via Aldo Rossi come possibile nuovo direttore tecnico. I rapporti con la dirigenza, Maldini in particolare, sono ottimi. Potrebbe trattarsi, perciò, di una semplice visita di cortesia, ma dopo il colpo di scena Pioli-Rangnick non è da escludere a priori anche una collaborazione con il Diavolo.