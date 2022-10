MN - Cardinale è il primo patron del Milan, dal 1939 a oggi, a vincere i primi scontri diretti in campionato con Inter e Juventus

MilanNews.it

Gerry Cardinale, con il suo fondo RedBird Capital, è da poco più di un mese il proprietario del Milan, ma ha già "battuto" un record alquanto curioso. È infatti il primo patron del Milan, dal 1939 a oggi, a vincere i primi scontri diretti in campionato con Inter e Juventus: quest'anno i rossoneri si sono imposti sia nel derby per 3-2, che contro i bianconeri con un netto 2-0. Di seguito la lista con tutti i proprietari del Milan, dal 1939 in poi, e tutti i risultati dei primi incontri contro queste due squadre.

Gerry Cardinale:

Milan- Inter 3-2

Milan - Juventus 2-0

Elliott Management:

Inter-Milan 1-0

Milan-Juventus 0-2

Yonghong Li:

Inter-Milan 2-2

Milan-Juventus 0-2

Silvio Berlusconi:

Inter-Milan 1-0

Juventus-Milan 1-0

Giuseppe Farina:

Juve-Milan 3-2

Inter-Milan 2-1

Felice Colombo:

Juve-Milan 1-0

Milan-Inter 1-0

Vittorio Duina:

Juventus-Milan 1-1

Inter-Milan 1-3

Bruno Pardi:

Juve-Milan 1-1

Inter-Milan 0-1

Albino Buticchi:

Juve-Milan 2-2

Milan-Inter 3-2

Federico Sordillo:

Milan-Juve 1-4

Inter-Milan 2-3

Franco Carraro:

Inter-Milan 1-1

Juve-Milan 0-0

Luigi Carraro:

Milan-Inter 0-1

Juve-Milan 1-1

Felice Riva:

Milan-Juve 2-2

Inter-Milan 0-2

Andrea Rizzoli:

Milan-Inter 1-1

Juve-Milan 3-4

Umberto Trabattoni (1945)

Inter-Milan 1-3

Milan-Juventus 1-1

Achille Invernizzi:

Juve-Milan 2-2

Inter-Milan 0-3

Emilio Colombo:

Milan-Juve 3-4

Inter-Milan 1-1

Pietro Annoni:

Inter-Milan 1-1

Juve-Milan 3-1

Luigi Ravasco:

Milan-Inter 1-2

Juve-Milan 3-1

Da Piero Pirelli a Alfred Edwards, non ci sono stati scontri diretti sia con l’Inter sia con la Juventus nella prima stagione di presidenza degli altri presidenti.

