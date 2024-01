MN - Cardone: "Milan, a questo punto l'obiettivo deve essere l'Europa League"

vedi letture

Riguardo all’imminente Roma-Milan e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Cardone, ex calciatore rossonero. Queste le sue dichiarazioni:

Quale deve essere l’obiettivo stagionale del Milan? “A questo punto, vincere l’Europa League. In campionato blindare la qualificazione in Champions. Sarebbe il classico 18 all’università”.