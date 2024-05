VIDEO MN - Leao, foto e autografi anche con i tifosi all'esterno di Casa Milan

In occasione del meet&greet odierno che lo vede protagonista nel Milan Store in sede Rafa Leao ha concesso foto e autografi, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, anche ai tifosi che lo aspettano all’esterno di Casa Milan.