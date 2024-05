MN - Montelongo: "Il mio agente rifiutò il Palermo per farmi firmare col Milan da terzino destro, anche se io non lo ero"

Che fine ha fatto Bruno Montelongo? Nella nostra rubrica alla ricerca dei vecchi rossoneri di cui abbiamo perso le tracce ritroviamo l'esterno uruguayano, arrivato in rossonero nell'estate del 2010 e successivamente trasferitosi al Bologna. Tornato da qualche anno in patria, Montelongo oggi ha 36 anni, gioca ancora e ha idee chiare per il futuro. In esclusiva per MilanNews.it.

Nel frattempo hai anche cambiato ruolo, rispetto ai tempi del Milan

"Questa è una cosa che voglio chiarire subito. Io non sono mai stato un terzino, bensì un esterno di centrocampo o un numero 8".

Da cosa è nato l'equivoco?

"Guarda, io dovevo andare al Palermo. Era tutto fatto, il mio procuratore Paco Casal trova l'accordo con Maurizio Zamparini per un contratto di cinque anni. Poi il presidente ci fa capire che vuole mandarmi in prestito per un anno, allora Paco ha rifiutato e mi ha portato al Milan, ma da terzino destro perché ci sarebbero state più possibilità di essere ingaggiato".