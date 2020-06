MN - Cardone: "Milan? Ho fatto tanti sacrifici per arrivarci"

La redazione di MilanNews.it ha contatto Giuseppe Cardone, ex difensore di Parma e Milan e attualmente allenatore Uefa Pro. Con lui abbiamo parlato della differenza tra le giovanili dei suoi tempi e di oggi: “Credo vada fatto un ragionamento generale, però è come se fosse passato un’epoca. Quando scalavi di categoria o andavi ad allenarti con la prima squadra, abbassavi la testa e prendevi le borse dei giocatori veri e le portavi tu. Questo è per farti capire com’era la testa di quei giocatori. Il giro di soldi che c’era in Primavera quando giocavo io non è minimamente paragonabile a quello che c’è adesso. La differenza però, alla fine, la fa l’uomo, e a me non ha regalato niente nessuno. Ho fatto tanti sacrifici per arrivare dove sono arrivato”.