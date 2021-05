MN - Carmignani: "Champions? Il Milan rischia di pagare le troppe assenze"

Intervistato in esclusiva a MilanNews.it, Pietro Carmignani, ex preparatore dei portieri nonché viceallenatore rossonero durante la gestione Sacchi, ha parlato così della possibile beffa Champions League: "Eh lo so. Il Milan ha fatto benissimo, poi ha pagato le troppe assenze. Ibrahimovic ha giocato la metà delle partite ed è venuto a mancare un uomo d’area di rigore. Se ci fosse stato Zlatan o un centravanti capace di fare gol - come Belotti, Lautaro Martinez ecc - i rossoneri avrebbero fatto meglio nelle ultime giornate. Il Milan, attraverso il gioco, arriva a tirare in porta spesso, ma senza Ibra sono mancati i gol perché è mancato chi riempiva l’area. Tra l’altro Zlatan non solo segna, ma fa segnare i compagni con i suoi assist".