MN - Carmignani: "Plizzari potrebbe diventare importante ma oggi la certezza è Donnarumma"

Giancarlo Carmignani, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha detto la sua su Alessandro Plizzari, portiere di proprietà rossonera in prestito al Livorno, da molti indicato come possibile erede di Donnarumma: "Ci sono sicuramente sono dei portieri che potrebbero un domani sostituire Donnarumma. Il Milan ha un ottima scuola, Plizzari potrebbe essere un giocatore importante. Ma la certezza, in questo momento, è Donnarumma".