MN - Cattaneo: "Kalulu sa fare tante cose, ha giocato partite importanti su livelli straordinari"

Marco Cattaneo, giornalista di DAZN, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, soffermandosi anche sulla crescita di Pierre Kalulu: “Kalulu è un classe 2000 che sa fare tante cose bene. Sta avendo un rendimento eccezionale per quella che era la sua valutazione e per quello che sembrava potesse dare nel momento in cui è arrivato al Milan. In realtà ha giocato partite importanti su livelli straordinari. È arrivato come terzino destro ma sta facendo anche il difensore centrale, un ruolo che probabilmente lo sta consacrando. Se giocasse in un’altra squadra probabilmente avrebbe addosso gli occhi di mezza Europa”.