MN - Ceccarini: "Condivido le scelte del Milan su Donnarumma e Calhanoglu, è facile parlare col senno del poi"

Nel corso della puntata odierna di "MilanNews in Podcast" l'ospite di giornata Niccolò Ceccarini ha commentato così la strategia e le scelte del Milan per quanto riguarda le situazioni Donnarumma e Calhanoglu: "Condivido la politica del Milan, anche se c’è una differenza tra il discorso per Calhanoglu e quello per Donnarumma. Per quanto riguarda il portiere ora tutti dicono: “Se queste erano le condizioni allora si poteva vendere un anno fa”. Questo però è il senno del poi, il Milan un anno fa non sapeva che Donnarumma sarebbe arrivato a scadenza, non aveva questo sentore. L’offerta del Milan era un’ottima offerta, 8 mln di euro bonus compresi, più di questo il Milan non doveva fare e ha fatto bene a non andare oltre. A quel punto non poteva certo aspettare il 30 di giugno, condivido pienamente la politica del Milan, se però poi guardo l’aspetto tecnico dico: “Certo, è stato un danno mica da ridere”. Donnarumma, un prodotto della primavera che si poteva vendere a 60-70 milioni, purtroppo è arrivato in scadenza. Si perde un capitale tecnico ed economico importante, ma non per colpa del Milan. Su Calhanoglu è lo stesso discorso: l’offerta è quella, se ti va bene è così altrimenti andremo su un altro profilo".