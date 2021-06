MN - Ceccarini: "Quest'anno non sarà facile cedere, ho fiducia in Maldini e Massara"

Il giornalista Niccolò Ceccarini, ospite della puntata odierna di "MilanNews in Podcast", ha parlato del mercato in uscita durante la crisi economica generata dal Covid: “Quest’anno cedere non è facile per nessuno, ma lo è anche in tempi normali. Ho visto due ottimi dirigenti, ho visto una crescita importante di Maldini non solo come uomo di mercato ma anche come uomo società. Poi io ho tanta fiducia in Massara, penso che sia molto bravo e troveranno la soluzione per cercare di monetizzare. Se questo non dovesse accadere non dipende comunque dalle abilità dei dirigenti, dipende dal mercato che oggi è complicato, in cui il pagherò è molto più semplice del pago subito".