MN - Cervellera: "Cakir non va al VAR perché gli confermano la sua tesi"

L'ex arbitro di calcio, Angelo Cervellera, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di "Replay", trasmissione di "Milanisti Non Evoluti" in collaborazione con MilanNews. Ecco, di seguito, le sue parole sull'operato di ieri di Cakir: "Bisogna avere più intelligenza in certe partite. Non sono convinto che il secondo fallo di Kessie sia da giallo. Cosa si sono detti al VAR? Lui fischia il rigore, nonostante sia coperto. Chi era al VAR doveva leggere meglio la dinamica, anche perché è una decisone fondamentale. I falli di mano avvengono in contemporanea. Lui non va a vedere perché il VAR conferma la sua tesi".