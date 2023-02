MN - Che gara sarà con il Torino? Camolese: "E' la peggior squadra da poter incontrare: sarà difficile"

MilanNews.it

Giancarlo Camolese, ex calciatore ed allenatore, ha rilasciato un’intervista a MilanNews.it. Queste le parole sulla partita contro il Torino: “Sarà una gara molto difficile, ma lo sarebbe stata in ogni caso. Il Torino è una squadra in fiducia, che ha battuto il Milan anche nel girone d’andata. Credo che al momento sia la peggior squadra che si possa incontrare. I rossoneri però dovranno tirare fuori le proprie qualità per fare bene”.