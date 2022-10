MN - Chelsea-Milan, a Stamford Bridge atteso anche Gerry Cardinale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'approdo del Milan a Londra per la partita di questa sera contro il Chelsea è un evento come ha dimostrato la presenza di 2000 tifosi milanisti all'evento con la Coppa dello Scudetto, Alessandro Nesta e Daniele Massaro.

Ma è in tribuna d'onore che potrebbe esserci la presenza più significativa nei posti riservati al Milan. Secondo quanto risulta a MilanNews.it, Gerry Cardinale è atteso a Stamford Bridge per la partita e non è da escludere che possa esser presente anche sabato a Milan-Juventus. Si capirà solo all'ultimo se la presenza di Cardinale sarà confermata.