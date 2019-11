MN - Chiarugi: "I palloni in area arrivano, la colpa è di Piatek"

Luciano Chiarugi, intervistato da MilanNews.it, si è espresso sull'involuzione di Piatek, provando a capirne le motivazioni: "Ce lo chiediamo tutti. È incredibile questa involuzione da Genova a Milano. Al Milan era partito col piede giusto, ma ora è diventato l’ombra del calciatore che conoscevamo. Non so se la colpa sia soltanto sua o se il sistema di gioco non favorisce le sue caratteristiche. Il Milan, però, ha giocatori come Bonaventura, Calhanoglu e Suso che buttano tanti palloni in area. Mi sembra quindi che la colpa, in questo momento, possa essere addebitata a Piatek".