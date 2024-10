MN - Chiarugi: "Il Milan può dire ancora la sua in campionato"

Mezzo secolo, tanto ci è voluto per vedere un altro gol Olimpico del Milan. Christian Pulisic al Brugge 50 anni dopo Luciano Chiarugi. Stesso stadio, San Siro, anche qui gol che sblocca la partita. E stesso esito finale, ossia vittoria rossonera. Era il 24 novembre 1974 quando l'attaccante sorprese il portiere dell'Ascoli, in una partita di campionato poi vinta per 2-0 dove la seconda rete fu sempre sua. Lo stesso Chiarugi ricorda quel pomeriggio ai microfoni di MilanNews.it.

Che impressioni ha avuto da questo Milan?

"Credo che in questo momento dovrebbero sedare le polemiche dettate dall'ossessione per il risultato. Col Brugge è vero che non è stata una prestazione bellissima, ma alla fine la squadra ha vinto e segnato tre gol. Serve che il clima si rassereni, che si valuti a mente fredda l'operato dei giocatori e dell'allenatore. A mio avviso questa è una squadra che può dire ancora la sua in campionato".