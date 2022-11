MN - Chiarugi: "Milan, piglio giusto con la Fiorentina. Gap con Napoli è importante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Chiarugi, che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Milan, Fiorentina e Napoli, ha parlato così in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sia sull'impegno tra rossoneri e viola di domenica pomeriggio che sul vantaggio dei partenopei in classifica: "Il Napoli gioca contro l’Udinese che non è una partita facile. In questo momento la Fiorentina ha trovato un equilibrio sostanziale e una tranquillità tale per cui si giocherà la partita a Milano: le 5 vittorie consecutive dei viola devono far pensare al Milan di affrontare questa partita con il piglio giusto anche perché poi ci si ferma fino a gennaio. Otto punti dal Napoli sono tanti, gap importante".