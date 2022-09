MN - Chiarugi sul Milan post Napoli: "Ne esce bene: hanno fatto una bellissima partita"

MilanNews.it

Luciano Chiarugi, doppio ex di Milan e Napoli, è intervenuto ai microfoni della redazione di MilanNews.it in esclusiva e ha parlato del Milan e di come i rossoneri escono dalla sconfitta contro i partenopei. Queste le parole dell'ex calciatore: “Bene. Ha giocato una bellissima partita, soprattutto il primo tempo. Il Napoli ha badato a contenere poi è cresciuto un po’ nella ripresa. Entrambe le squadre tatticamente hanno fatto una gara importante cercando di concedere il meno possibile. I rossoneri, nonostante la sconfitta, non escono ridimensionati”.