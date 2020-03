MN - Chiaugi: "Ibra deve parlare con la società per capire quali sono le intenzioni"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Luciano Chiarugi ha parlato anche del futuro di Ibrahimovic in rossonero: "Credo che il punto di riferimento poteva essere Boban, in collaborazione con Maldini e la stessa società. Ibra ha 39 anni e gioca in un club prestigioso, che ha voglia di riemergere. Il Milan vorrà ritornare ai fasti che gli competono, quindi Ibrahimovic dovrebbe un attimo sottacere e parlare con la società per capire quelle che sono le intenzioni. Penso che il Milan abbia tutto l’interesse, nei confronti anche della sua tifoseria, di tornare a essere una delle squadre migliori d’Europa. Ibrahimovic dovrà cercare di capire questo allontanamento deciso di Boban, soprassedere a questa situazione e ascoltare la società, contribuendo maggiormente a quello che sarà lo sviluppo del Milan".