MN - Chinellato: "Per il Milan pista chiusa per Ziyech? Non credo…"

Per il Milan, pista chiusa per Ziyech? Ecco la risposta di Davide Chinellato, corrispondente de La Gazzetta dello Sport a Londra, in esclusiva alla redazione di MilanNews.it: "Non credo. A prescindere dal Milan, credo proprio che Ziyech non rimarrà al Chelsea. Il giocatore non sembra rientrare nei piani di Tuchel quindi, in un senso o nell’altro, potrebbe accasarsi altrove".